Réné Artois (Allo Allo) serveert pinten op kermis Massemen Didier Verbaere

06 september 2019

19u37 0 Wetteren Het dorpsplein van Massemen baadt dit weekend in de sfeer van het Franse dorp Nouvion. Tijdens het kermisweekend serveert het buurtcomité THOG (Tot Heil Onzer Gebuurte) er pinten in Café Allo Allo uit naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten.

De vrijwilligers zijn uitgedost als personages uit de legendarische Britse comedy reeks over het leven in café in een bezet Frans dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Cafébaas Réné Artois, zijn serveerster en maîtresse Mimi bedienen je er vrijdag, zaterdag en zondag op je wenken. Ook de Italiaanse Kapitein Alberto Bertorelli en gendarme Officer Crabtree helpen een handje mee. Vanavond vanaf 21 uur. Zaterdag open om 18 uur en zondag om 16 uur.