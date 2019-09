Regio Wetteren krijgt mobipunt Didier Verbaere

24 september 2019

17u09 0 Wetteren De Provincie Oost-Vlaanderen wil een netwerk met 19 mobipunten realiseren. Een mobipunt is een herkenbare plek waar zachte mobiliteit, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto. Ook in de regio Gent Wetteren komt er eentje.

“Net zoals fietssnelwegen de ruggengraat vormen voor het fietsnetwerk, moeten mobipunten de ankerpunten worden voor een mobiliteitssysteem op basis van deelmobiliteit, collectief vervoer en zachte mobiliteit. Het is een concept dat is uitgewerkt door taxistop, autodelen.net en Infopunt publieke Ruimte dat we nu samen met de lokale besturen in de praktijk willen omzetten”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit

De provincie Oost-Vlaanderen zal samen met enkele partners de gemeenten ondersteunen bij de bepaling van de juiste locaties, de invulling en de realisatie van het mobipunt. In onze regio stappen Destelbergen, De Pinte, Melle, Merelbeke, Wichelen en Wetteren in het project. Voor de inrichting van het mobipunt is per lokaal bestuur een budget voorzien van 23 000 euro waarvan 75% door Vlaanderen wordt gefinancierd en 25% door de gemeente.

Afhankelijk van de noden worden deelauto’s, deelfietsen, elektrische oplaadpalen, ... geplaatst. Binnen het project bestaat er ook de mogelijkheid om lockers te voorzien waar pakjes kunnen worden geleverd om de ‘last mile’ van de e-commerce te verminderen.