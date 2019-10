Reeds 500 inschrijvingen voor eerste City Night Run Wetteren Didier Verbaere

01 oktober 2019

13u00 2 Wetteren De allereerste City Night Run & Walk in Wetteren op 23 november is nu reeds een succes en heeft al meer dan 500 ingeschreven deelnemers.

“Slechts enkele weken na de bekendmaking zijn er momenteel al meer dan 500 sportievelingen ingeschreven en dan moet de promocampagne nog starten. Voorlopig werd er enkel gecommuniceerd via de Facebookpagina ‘Weg van Wetteren’”, zegt een tevreden Tijl De Bock, coördinator van de dienst toerisme.

“Waarom dit evenement zo in de smaak valt is geen verrassing, de combinatie van het sportieve, het samenhorigheidsgevoel en de inkijk in vele gebouwen die normaal niet toegankelijk zijn voor het grote publiek prikkelen de vele geïnteresseerden. In Wetteren zullen de deelnemers kunnen lopen door het lege openluchtzwembad van de Warande, de trouwzaal, de gemeenteraadszaal en binnenspeeltuin Berenbos, maar dit zijn slechts enkele van de tientallen originele locaties op het parcours. We zien deze City Night Run & Walk dan ook als een echte citymarketingtool, naast de vele Wetteraars zijn er ook zeer veel mensen van buiten Wetteren die Wetteren op een verrassende manier zullen ontdekken.” Inschrijven kan nog steeds via: http://maspoe.be/cnrwet-inschr.