Recyclagepark verkoopt beschermingsset en platenzakken voor asbest Didier Verbaere

11 juli 2019

13u17 0 Wetteren Vanaf 15 juli 2019 kunnen de inwoners van het Verko-werkingsgebied op het recyclagepark terecht voor de aankoop van een persoonlijke beschermingsset en platenzakken om thuis hechtgebonden asbest veilig te verwijderen en te verpakken.

Met de steun van de OVAM introduceert de afvalintercommunale Verko in de regio Wetteren Dendermonde enkele maatregelen om de inwoners te helpen op een veilige manier hechtgebonden asbest te verwijderen. Eén van die initiatieven is de verkoop van zowel speciale zakken om asbestmateriaal te verpakken als persoonlijke beschermingssets bestaande uit een stofmasker, wegwerpoverall en wegwerphandschoenen. De zakken en sets zijn vanaf 15 juli 2019 te koop op alle recyclageparken van Verko. Een platenzak en een beschermingsset kosten respectievelijk 2,50 euro en 7 euro. Wie beide tegelijk aankoopt betaalt in totaal 9 euro.

Asbestloket

Er wordt ook een asbestloket opgericht waar inwoners met vragen over hun asbestverwijderingsproject rechtstreeks terecht kunnen vanaf 15 juli (eva.batselier@dds-verko.be of telefonisch via 052 25 18 11). Sinds 1 mei mag ieder gezin per jaar voortaan 20 verpakkingen in plaats van 10 platen gratis naar het recyclagepark brengen. Wie meer platen heeft, moet hiervoor betalen. De platen dienen steeds verpakt te zijn, anders aanvaardt het recyclagepark ze niet.