Recordopkomst in openluchtzwembad De Warande : “Nooit eerder zoveel volk op een dinsdag in augustus”. Didier Verbaere

27 augustus 2019

17u35 0 Wetteren De derde hittekomst van deze zomer zorgde dinsdag voor een recordopkomst in het openluchtzwembad De Warande in Wetteren. “Nooit eerder bezochten meer dan 1500 mensen het bad op een dinsdag in augustus”, zegt directeur Rudy Van Der Heyden.

Dinsdagmiddag passeerden om 16 uur reeds 1.300 betalende bezoekers de kassa van De Warande. “Samen met de gratis peuters zit er zo’n 1.500 man op het domein”, zegt Rudy. “Met nog enkele uren te gaan, vermoed ik dat we de kaap van 2.000 bezoekers gaan ronden vandaag”, klinkt het. Ook de directeur dook trouwens het bad in. “Met kledij en niet vrijwillig”, lacht hij. “De redders gooiden me het bad in omdat dit mijn laatste zomer in het openluchtzwembad is. In mei ga ik met pensioen”, zegt Rudy.