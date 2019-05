Racing Tennis club Wetteren investeert 70.000 euro in Padel terreinen en wil nog uitbreiden Didier Verbaere

30 mei 2019

18u35 0 Wetteren Racing Wetteren Tennis- en Padelclub investeerde 70.000 euro in de aanleg van twee gloednieuwe padelterreinen. Tennissers Olivier Rochus en Laurent Montoisy testten ze deze namiddag tijdens een demowedstrijd.

Padel is een combinatie van tennis en squash en aan een opmars bezig in Vlaanderen. De club hield vorige seizoene al succesvolle introducties en heeft nu twee permanente terrein aangelegd achter de huidige vier tennisterreinen aan de Wegvoeringstraat.

“In 2011 bezocht ik samen met toenmalig gedeputeerde Hilde Bruggeman enkele padelterreinen in het Spaanse Malaga waar de sport aan een steile opmars bezig was. We zijn fier dat we hier vandaag twee gloednieuwe terreinen in Wetteren kunnen openen”, zegt voorzitter Luc Taragola van de Wetterse tennisclub. Zij kochten enkele oude oefenterreinen van voetbalclub Racing Wetteren aan voor de uitbreiding van de club, investeerden fors in de aanleg van de omgeving en gaven het clublokaal een complete make-over tot eigentijdse brasserie. Samen goed voor een financiële injectie van 215.000 euro.

“We starten hier vandaag met een nieuwe club die klaar is voor de toekomst en hopen dat we het aantal terreinen in de toekomst kunnen verdubbelen”, zegt Luc. Ook het gemeentebestuur van Wetteren steunt die plannen. “Dir is het laatste stukje recreatiegebied in de gemeente. Dat moeten we koesteren. Alle voorstellen voor volwaardige sport of recreatieaccommodatie zijn we genegen”, zegt schepen Katrien Claus. Tennissers Olivier Rochus en Laurent Montoisy speelden deze namiddag een druk bijgewoonde demowedstrijd op de nieuwe terreinen.