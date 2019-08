Provincie bereid om fietstunnel onder Acaciastraat in Wetteren te betalen



29 augustus 2019

De Provincie Oost-Vlaanderen is bereid om de aanleg van een fietstunnel onder de Acaciastraat in Wetteren te betalen. Maar eerst moet er een haalbaarheidsstudie worden gevoerd.

De gemeente Wetteren, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan de Acaciastraat en de Zuidlaan volgend jaar heraanleggen. Op de gemeenteraad vroeg raadslid Wouter Bracke naar de mogelijkheid van een fietstunnel. “De toekomstige fietsroute van Kwatrecht station naar Schellebelle zal de Acaciastraat moeten kruisen”, klinkt het.

Schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) liet weten dat hierover reeds onderhandeld is. “De Provincie is bereid om een fietstunnel te betalen op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is. We hebben het studiebureau dan ook gevraagd om dit uit te zoeken. Infrabel gaat eveneens akkoord met de aanleg van een tunnel als dit op geen enkele manier voor hinder zorgt aan het spoorwegverkeer en de infrastructuur.”, zegt Van Heddeghem.

“En ook het Agentschap Wegen en Verkeer wil haar knowhow ter beschikking stellen”, zegt Piet Van Heddeghem. De aanleg van een tunnel samen met de heraanleg van de steenweg realiseren zal moeilijk zijn. “Dat is niet realistisch. Maar als de fietstunnel later wordt aangelegd is dat even goed boor mij”, besluit de schepen.