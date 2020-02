Prins Marino leidt zijn enige stoet in Wetteren voor kleuters ’t Kleuterboompje Didier Verbaere

14 februari 2020

16u02 0 Wetteren Prins Marino leidde vrijdagmiddag de carnavalsstoet van de gemeentelijke kleuterschool ’t Kleuterboompje in Wetteren. Het is zijn enige stoet die hij dit weekend vooraf mag gaan want de 63ste stoet op zondag is geannuleerd door de storm Dennis die voorspeld is. “Het is spijtig voor iedereen maar we gaan er zondag toch een feest van maken”, zegt Prins Marino.

Dit weekend viert Wetteren voor de 63ste keer Carnaval. Maar het zal een feestje in mineur worden. Door de slechte weersverwachtingen besliste het Carnavalscomité en de ordediensten om de stoet van zondag af te gelasten. “Het is pas de tweede maal in de geschiedenis van Carnaval dat dit gebeurt. In 1985 werd de stoet ook geschrapt omdat het ’s ochtends enorm had gesneeuwd en de wagens onmogelijk veilig het parcours op konden”, zegt Keizer Franky.

Voor Prins Marino I een domper op de feestvreugde. Hij mocht vandaag wel de kinderstoet van ’t Kleuterboompje leiden, maar zondag ziet hij een hoogtepunt aan hem voorbijgaan. “Het is voor iedereen spijtig die hier veel werk heeft ingestoken. Maar we weten niet wat we zondag moeten verwachten van het stormweer dus het is beter om geen risico’s te nemen. Een stoet zonder wagens was ook geen optie. Zondag gaan we met de Wetterse groepen wel op kroegentocht en er toch een feestje van maken”, zegt Prins Marino. Het Kindercarnaval in de gemeentelijke feestzaal zaterdag gaat wel door. En ook de kermismolens staan klaar op Markt en Felix Beernaertsplein.