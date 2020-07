Prins Carnaval Marino en Senior Prinses Carnaval Inge blijven jaar langer in dienst Didier Verbaere

02 juli 2020

16u47 7 Wetteren Het ambtsjaar van regerend Prins Carnaval Marino Rogghe en Senioren Prinses Mamabeer Inge Van Severen van Wetteren wordt met een jaar verlengd. Dat besliste het Gemeentelijk Carnavalcomité.

Neen, het carnaval in Wetteren werd niet door corona afgelast. Het was voorjaarsstorm Dennis die één week na Ciara over Vlaanderen raasde, die roet in het eten strooide. Het Comité besliste toen dat de stoet werd geannuleerd omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Daarom is nu beslist om de titels te verlengen en in 2021 geen verkiezing of aanstelling te organiseren. Er wordt wel uitgekeken naar iets ludieks.

Carnaval met coronamaatregelen?

“We houden ook nu al rekening met de coronamaatregelen. Als het mag, kan kindercarnaval doorgaan met veiligheidsmaatregelen. We denken aan een springkastelendorp in openlucht en mondmaskers voor de volwassenen. Ook een beperkte stoet in openlucht en een popverbranding moeten volgend jaar kunnen. Over het jaarlijkse eetfestijn in oktober is nog niks beslist. Indien nodig werken we daar met afhalen en levering”, zegt voorzitter Mario van het carnavalscomité.