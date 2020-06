Praatcafé ‘t Klooster volledige vernieuwd tijdens lockdown: “Enkel de oude communiebank lieten we staan” Didier Verbaere

28 juni 2020

14u32 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wetteren Het Parochiecentrum en Praatcafé ‘t Klooster in Massemen heropende de deuren met een compleet vernieuwd interieur. Tijdens de lockdown staken de vrijwilligers van de vzw de handen uit de mouwen voor een complete make-over. Enkel de eeuwenoude communiebank, die dienst doet als toog, bleef staan.

‘t Klooster is het kloppende hart van het parochiale leven in Massemen. De vrijwilligers van de vzw baten er de vergaderruimtes en het praatcafé uit. Met de opbrengst wordt de schoolwerking gesteund. Tijdens de verplichte coronasluiting vernieuwden de vrijwilligers het complete interieur van het praatcafé. “Het stond op de planning en dit was een ideaal moment. Hoewel het niet evident was om aan de nodige materialen te geraken, is het toch gelukt", zegt voorzitter Jo Leyman van de Vzw Parochiale Werken Sint-Martinus.

Het resultaat mag gezien. Zelfs de eeuwenoude communiebank, die dienst doet als toog, werd gerestaureerd en in een eigentijds kleedje gestoken. Ook de muren werden aangekleed, er is een trendy verlichting en nieuw meubilair. “Enkel de akoestiek valt nog wat tegen, maar daar wordt aan gewerkt", besluit Jo. Het café liep zondag, wekelijkse afspraak voor heel wat klanten, opnieuw aardig vol met respect voor de afstandsregels.