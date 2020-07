Praatcafé ‘t Klooster start met zomerse zaterdagen in samenwerking met getroffen handelaars Stationsplein Didier Verbaere

17 juli 2020

18u18 0 Wetteren Praatcafé en Parochiehuis 't Klooster in Massemen start morgen met zomerse zaterdagen en krijgt hierbij hulp van de getroffen handelaars van het Stationsplein.

Het Praatcafé ‘t Klooster in Massemen is vanaf morgen ook open op zaterdagavond tussen 17 en 1 uur. Het café werd tijdens de corona lockdown volledig vernieuwd. “En we vonden het zonde dat we enkel op zondagvoormiddag slechts enkele uren open waren”, lacht vrijwilliger achter de toog Wim De Coene. “De hele zomer lang zijn we voortaan ook open op zaterdagavond. Een deel van de catering wordt ook verzorgd door de getroffen handelaars van de Stationsbuurt", zegt Wim.

Op zaterdag 18 juli verhuist het geplande optreden van Los Bandos van wijn- en koffiebar Marie op het Stationsplein naar het podium achter ‘t Klooster in Massemen. Het optreden start om 20 uur en is gratis. Jorgen en Marie verzorgen er een wijnbar. En Sarah Vaegenende van Pasta Sarah zorgt voor lekkere tapa's planken. Ook de komende weken zullen handelaars van het Stationsplein hapjes en drankjes voorzien. En uiteraard serveert het Praatcafé zelf ook lekkere dranken.