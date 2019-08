Posthotel serveert rust, muziek en lekker eten in kermisdrukte Didier Verbaere

30 augustus 2019

19u08 0 Wetteren Wie even wil ontsnappen van de kermisdrukte in Wetteren is welkom in de rustige binnentuin van Het Posthotel op het Stationsplein.

Het Posthotel serveert op zaterdag chili con en chili sin carne. Op zondag kan je er genieten van de klassiekers en hedendaagse popschijven in een Bluegrass jasje met Sitting Duck vanaf 20 uur. Maandag is koersdag en kan je er pintelieren. De start van de tweede rit kan je er meemaken voor de deur. Wie negen pinten bestelt, krijgt er bovendien tien. En traditioneel kan je lekker eten op jaarmarkt in het historische café. Fran zorgt ervoor lekkere varkenswangetjes met verse frieten vanaf 12 uur. Om 14.30 uur zorgt Freddy Couché er voor een streep muziek. En op avondmarkt is het café reeds open vanaf 16 uur.