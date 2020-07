Portugese wijnwinkel Segredos de Portugal stopt ermee na overlijden van zaakvoerder

Didier Verbaere

23 juli 2020

14u50 0 Wetteren De Portugese wijnzaak Segredos de Portugal uit de Martinusstraat in Massemen stopt er zaterdag definitief mee na het vroegtijdige overlijden van zaakvoerder Chris Mouton.

“Het is niet mogelijk de zaak in mijn eentje verder te zetten. Aanstaande zaterdag 25 juli zal ons winkeltje dus voor de laatste keer open zijn. Bestellingen kunnen dan nog afgehaald worden. Daarna gaan de deuren van Segredos de Portugal definitief dicht”, zegt echtgenote Caroline Stevens. Haar man stierf half juni.

“Graag wil ik iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen in onze wijnen, die met veel passie en liefde werden geselecteerd door Chris. Wij hebben veel plezier beleefd aan Segredos de Portugal en het is bijzonder jammer dat op deze manier een einde komt aan onze Portugese droom. Bedankt aan iedereen die in ons geloofd heeft”, besluit Caroline.