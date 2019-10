Pompoen van 367 kilo levert 450 liter soep op voor De Warmste Week Didier Verbaere

25 oktober 2019

10u59 0 Wetteren Stef Buelens, chefkok van het gastronomisch restaurant Lesco in Wetteren, verwerkte een megapompoen van maar liefst 367 kilo tot 450 liter lekkere pompoensoep. Die verkoopt hij ten voordele van het goeie doel en De Warmste Week.

De reusachtige pompoen tikte hij afgelopen week op de Brusselse vroegmarkt op de kop. “We hielden het lekker klassiek met een verse kippenbouillon als basis en verwerkten de hele pompoen tot een gezonde soep. De opbrengst gaat integraal naar Knoest vzw uit Wichelen. Zij zorgen voor vakanties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren”, zegt Stef. Eén liter soep kost 10 euro. Je kan ze ophalen in het restaurant in de Stationsstraat in Wetteren.