Politierechter dagvaardt deurwaarder: Beklaagde kreeg nooit dagvaarding maar zit nu wel straf met enkelband uit Advocaat wil verzet aantekenen, maar zaak kan niet behandeld worden door onduidelijkheid over dagvaarding Koen Baten

28 januari 2020

11u28 1 Wetteren Politierechter Peter D’Hondt heeft in de rechtbank van Dendermonde een deurwaarder gedagvaard om een verklaring te komen geven over een betekening van een dagvaarding. Alain D. werd bij verstek veroordeeld voor sturen spijts verval en kreeg hiervoor een gevangenisstraf, maar hij had nooit een dagvaarding ontvangen.

De feiten gebeurden in Wetteren nadat D. een caravan had gekocht en op weg was naar huis. Hij werd betrapt door de politie en aan de kant gezet op de snelwegparking aan de E40 in Wetteren. Daar bleek dat hij niet mocht rijden en dat er zaken niet in orde waren met de aangekochte caravan. De beklaagde werd veroordeeld voor deze feiten, maar D. kreeg nooit een dagvaarding bij hem thuis.

Een dagvaarding wordt altijd afgeleverd door een deurwaarder en moet getekend worden. De deurwaarder liet schriftelijk weten dat de dagvaarding afgegeven was, maar dat hij geen identiteitskaart vroeg aan de persoon aan wie hij de dagvaarding gaf. Dit bleek dus niet Alain D. te zijn, omdat hij op dat moment al verhuisde naar de kust.

Voor de feiten kreeg Alain D. een gevangenisstraf bij verstek. Hij kreeg hiervoor een enkelband.Zijn advocaat wil verzet aantekenen tegen dit vonnis, maar dit verzet kan niet behandeld worden door de discussie met de dagvaarding. Intussen zit de man wel thuis in strafuitvoering en kan hij niet meer werken door zijn enkelband. De zaak kwam al meermaals voor om duidelijkheid te krijgen wat er met de dagvaarding gebeurde. Ook de deurwaarder werd uitgenodigd om vandaag gehoord te worden maar kwam niet opdagen. De politierechtbank besloot daarom om de deurwaarder nu te dagvaarden op de zitting van drie maart.