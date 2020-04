Politie zoekt getuigen van inbraken in garageboxen Didier Verbaere

13 april 2020

14u45 0 Wetteren Afgelopen week werd in Wetteren ingebroken in garageboxen aan de Moerstraat en de Kapellestraat. Getuigen kunnen zich melden via de lokale politie.

In de Kapellestraat werd in de nacht van zaterdag op zondag een garagebox opengebroken en werd werkmateriaal en een elektrische fiets gestolen. En in de Moerstraat werd tussen zondag en vrijdag in een garagebox een mountainbike en kampeermateriaal gestolen. Tips of getuigen zijn welkom via pz.wlw@police.belgium.eu.