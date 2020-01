Politie zoekt eigenaar hond die wegliep op Oudejaar Didier Verbaere

01 januari 2020

17u32 0 Wetteren De politie van Wetteren is op zoek naar het baasje van een hond die kort voor middernacht op Oudejaarsavond werd gevonden in de Kortewagenstraat. Vermoedelijk zette het beest het op een lopen na vuurwerkknallen.

“Deze knapperd werd kort na middernacht gevonden. Hij is nog steeds zo van streek dat hij zelfs naar onze chiplezer bijt. De uwe? Contacteer de politie en verwijs naar interventie 5/2020. Het halsbandje is zeer opvallend”, meldt de politie. Je kan hen bereiken via pz.wlw@police.belgium.eu of tijdens de kantooruren op 09/369.00.25.