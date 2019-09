Politie Wetteren blikt tevreden terug op kermisperiode Didier Verbaere

06 september 2019

19u55 0 Wetteren De lokale politie van Wetteren kijkt tevreden terug op de drukke kermisperiode in het centrum. “Het aantal incidenten bleef beperkt en we moesten amper tussenkomen bij moeilijkheden of vechtpartijen”, klinkt het.

“Ondanks de vele evenementen en op de pleinen waarbij we heel wat politiemensen op de been brachten zijn we amper moeten tussenkomen bij moeilijkheden of vechtpartijen. Er was dan ook een goede samenwerking met de gemeentelijke diensten, organisatoren en uitbaters van cafés en pop-up-bars. De vrijwillige fuifstewards en professionele bewakingsagenten zijn bovendien een goede aanvulling op de politie-inzet. Er hing gedurende de ganse kermisperiode een aangename en plezante sfeer in de kermiszone. Op die manier staan we het liefst tussen de mensen”, aldus de lokale politie.

Veel verkeersovertreders

De politie zwierde wel 70 overtreders op de bon voor foutparkeren in verkeers- en parkeervrije zones. “We proberen het aantal takelingen te beperken en zetten maximaal onze lichtkranten in. Een 5-tal voertuigen werden toch getakeld, omwille van het hinderlijk of gevaarlijk karakter van de overtreding. Er werden ook 2 personen betrapt op dronken sturen.”

Gas boetes

Er werd dit jaar ook extra aandacht geschonken aan de verkoop van alcohol aan minderjarigen, in het bijzonder vanuit nachtwinkels. “We stelden 2 GAS-PV’s op voor wildplassen en 4 personen moesten de nacht doorbrengen in een politiecel wegens openbare dronkenschap.” De cijfers staan in schril contrast met edities van een aantal jaren geleden, toen ging het vaak om veelvouden daarvan.