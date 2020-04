Politie verbaliseert tweemaal voor niet-essentiële verplaatsingen in de Kalkense Meersen Didier Verbaere

04 april 2020

20u53 0 Wetteren De politie van Wetteren voerde zaterdag gerichte controles uit in de Kalkense Meersen op het naleven van de Covis-19 richtlijnen. Twee personen kregen een proces verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen.

Het was druk zaterdagnamiddag op de Tragelweg langs de Schelde tussen Wetteren en het gehucht Aard en het fietspad aan de andere oever richting Schellebelle. De politie zette twee motards in om controles uit te voeren. Algemeen werden de maatregelen goed nageleefd. Gezinnen wandelden in gezinsverband langs de Schelde en de vele wielertoeristen hielden zich per twee aan de opgelegde afstand van anderhalve meter. De politie stelde slechts twee overtredingen vast voor niet-essentiële verplaatsingen. Ook de komende dagen worden er controles uitgevoerd.