Politie sluit trage weg af: “Social distancing niet gegarandeerd door te veel wandelaars” Didier Verbaere

11 april 2020

15u46 20 Wetteren De politie van Wetteren heeft De Kapellewegel in Overschelde afgesloten voor wandelaars omdat de regels van social distancing er niet meer gewaarborgd zijn door de vele wandelaars. Alleen buurtbewoners mogen de trage weg nog gebruiken die diagonaal achter een 15-tal huizen in de Baerdonckstraat loopt.

De bewoners aan de trage weg werden de laatste dagen overspoeld door een massa wandelaars. Rustig genieten in de tuin was niet meer mogelijk. En dus sloot de politie het baantje, dat eigenlijk dwars door de tuin van 15 aangelanden woont, af. De wegel is amper 1 meter breed en kruisende fietsers en voetgangers konden er de geldende regels over social distancing niet meer respecteren.

Open Vld wil het punt ook op een komende gemeenteraad aankaarten en de weg definitief afsluiten. Een vraag die de partij al jarenlang stelt. “Er is geen enkele objectieve reden om de weg te behouden. De wegel heeft geen enkele historische waarde, geen belevingswaarde, geen landelijk gevoel. Er zijn alternatieve trage wegen in de buurt en deze weg zorgt al jaren van onheil door vandalisme, inbraken, inbreuken op de privacy, onveiligheid voor kinderen in hun eigen tuin. We zullen opnieuw voorstellen om de Kapelleweg definitief te sluiten”, zegt fractievoorzitter Paul Lauwers (Open Vld).