Politie leidt doortocht van foorkramers in goede banen aan Scheldebrug Didier Verbaere

20 augustus 2020

15u12 0

Wetteren De doortocht van zo'n 120 foorkramers ging ook in Wetteren donderdagmiddag niet onopgemerkt voorbij. Aan de werken op Kapellendries richting Scheldebrug leidde de politie de protestactie in goede banen.

Zo'n 120 foorkramers trokken donderdag door Oost-Vlaanderen om te protesteren tegen het uitblijven van kermissen in de provincie en het ontbreken aan steunmaatregelen voor de getroffen sector. Ze startten ’s ochtends in Deinze en trokken luid toeterend richting Gent. Daar hebben ze een afspraak met de gouverneur. Aan de werken op Kapellendries legde de politie het alternerend verkeer aan de lichten stil om de foorkramers vrije doorgang te verlenen. Na een halfuurtje was de stoet de Scheldebrug over.