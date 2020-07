Politie legt privéfuif stil en schrijft 22 pv’s uit voor inbreuken op coronamaatregelen



Didier Verbaere

20 juli 2020

14u00 48 Wetteren De politie legde zaterdagnacht om 4 uur een privéfuif in de tuin van een woning in Wetteren stil. 22 feestende mensen namen het er niet zo nauw met de coronamaatregelen. Ze kregen allen een proces-verbaal.

“De voorbije dagen hebben we moeten vaststellen dat bepaalde maatregelen tegen de verspreiding van corona niet meer zo strikt worden nageleefd. Zo hebben we het afgelopen weekend een fuif moeten stilleggen waar verschillende regels werden overtreden”, zegt commissaris Paul De Jaeger van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. “Omstreeks 4 uur ’s nachts kregen we melding van nachtlawaai. In de tuin waren 22 jongeren tussen 20 en 30 jaar oud een feestje aan het bouwen. Onze ploegen hebben de fuif meteen stilgelegd en alle aanwezigen kregen een pv.”

“We hopen dat de inwoners van onze politiezone de maatregelen ondertussen wel kennen en opvolgen. Controle op de naleving blijft vereist en we zullen dit blijven doen en in geval van overtreding zal geverbaliseerd worden.”