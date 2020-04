Politie legt 2 barbecue feestjes stil: “Onverantwoord” Didier Verbaere

13 april 2020

10u52 149 Wetteren De politie van Wetteren heeft afgelopen Paasweekend twee barbecue feestjes in een tuin in Wichelen en Laarne stilgelegd waar telkens vijf tot zes personen waren uitgenodigd. “Onverantwoord", zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren. Er werden ook 46 processen verbaal uitgeschreven voor het overtreden van de corona maatregelen.

De politie stuurde afgelopen weekend extra patrouilles de baan op in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen om de corona maatregelen van samenscholingen, niet essentiële verplaatsingen en sociale afstand te controleren. “In Laarne en Wichelen hebben we na meldingen twee barbecues op privédomein stilgelegd. Daarbij waren telkens andere koppels en zelfs kinderen uitgenodigd. Onverantwoord in deze tijden”, zegt commissaris Vic De Loof. Ze kregen allen een boete van 250 euro.

Op de Markt van Wetteren werden zaterdag ook drie mannen en een vrouw beboet omdat ze er gezellig aan het pintelieren waren. In totaal werden 46 processen verbaal uitgeschreven voor samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen. “Het was bijzonder druk op de baan afgelopen weekend. Ook op de Scheldedijken. Maar daar werden de maatregelen gerespecteerd”, zegt Vic De Loof. “Daarnaast hebben we ook nog 7 waarschuwingen uitgedeeld voor een vermoeden van samenscholing die we niet konden vaststellen”. De politie blijft ook gerichte snelheids- en alcoholcontroles uitvoeren.