Politie haalt tien sporters uit tuin in Wetteren en legt buurtfeest in Wichelen stil Didier Verbaere

27 april 2020

12u26 0 Wetteren Agenten van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen schreven afgelopen weekend 37 processen-verbaal uit voor inbreuken op de coronamaatregelen. In Wetteren werden tien personen betrapt die samen aan het sporten waren in een tuin. En in Wichelen werd een buurtfeest stopgezet.

“Na een melding van een ‘echte lockdownparty’ werden in Wetteren 10 personen betrapt die samen in de tuin aan het sporten waren. Zij verbleven bijna allemaal op een ander adres. Nog in Wetteren werden 3 jongeren samen aangetroffen die op een verschillend adres wonen. Een paar uur later werd één van die drie jongeren opnieuw aangetroffen in gezelschap van ditmaal, twee andere jongeren. Ook in de nachtelijk uurtjes werden 4 jongeren met verschillend adres in elkaars gezelschap aangetroffen”, meldt de politie.

In Wichelen kreeg de coronapatrouille melding van een buurtfeest. Daar werd samen gegeten en gedronken. In Laarne werden 2 personen aangetroffen die op het terras van een café iets zaten te drinken. En er werd een samenscholing opgemerkt van 4 personen die allemaal op een ander adres woonden. In Wetteren werd ook 1 persoon geverbaliseerd voor een niet-noodzakelijke verplaatsing.

315 pv’s

“Sinds het begin van coronacrisis zijn ondertussen 315 processen-verbaal opgesteld binnen onze politiezone wegens overtreding van de maatregelen. We hopen er geen meer te moeten opstellen in de toekomst en rekenen daarbij op ieders verantwoordelijkheidszin. We zullen echter wel blijven controleren en in geval van overtredingen zal er geverbaliseerd worden. Waarschuwingen worden niet meer gegeven”, zegt commissaris Stefan Schamp.