Politie betrapt twee personen bij kampvuur in de Kalkense Meersen Didier Verbaere

20 april 2020

11u18 0 Wetteren Afgelopen weekend schreef de politie 21 processen-verbaal uit voor niet-noodzakelijke verplaatsingen of verboden samenscholingen. In de Kalkense Meersen werden zaterdagavond twee personen betrapt bij een kampvuur. De brandweer kwam het vuur doven.

“Tijdens het afgelopen weekend werden 21 personen betrapt bij het plegen van inbreuken, hierbij werd telkens proces-verbaal opgesteld. Vaak ging het om niet-noodzakelijke verplaatsingen of verboden samenscholingen op het openbaar domein. In Schellebelle werden 2 personen aangetroffen die een klein kampvuur hadden gemaakt in de Kalkense Meersen. Ze werden geverbaliseerd. In Wetteren werd zelfs een groepje van 9 jongeren aangetroffen”, zegt commissaris Certan Ichten van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. “De opening van tuincentra en doe-het-zelfzaken heeft in onze politiezone niet gezorgd voor een massale toeloop. Alles verliep behoorlijk rustig.”

Sinds het begin van coronacrisis zijn 242 processen-verbaal opgesteld binnen de politiezone wegens overtredingen van de vooropgestelde maatregelen. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven en meteen geverbaliseerd.