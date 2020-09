Plaats voor 200 toeschouwers in theaterzaal CC Nova: “Met dank aan de versoepelde afstandsmaatregelen” Didier Verbaere

01 september 2020

17u27 0 Wetteren Dankzij de versoepeling van de afstandsregels van 1,5 naar 1 meter, kan CC Nova 200 mensen ontvangen in de grote theaterzaal van het Cultureel Centrum Nova aan de Molenstraat in Wetteren. Donderdagavond start de voorverkoop van de voorstellingen in september en oktober.

De afstandsregels in de cultuursector werden versoepeld tot 1 meter afstand tussen de bubbels. “Door onze grote en comfortabele zetels en de afstand tussen de rijen in de zaal, kunnen we die afstand respecteren waardoor we op elke rij volk kunnen zetten”, zegt directeur Wim Breydels. “Hierdoor kunnen we tot 200 bezoekers ontvangen. In onze eerste berekening ging het om slechts 120 toeschouwers en in het slechtste geval, als iedereen individueel komt, slechts 70 toeschouwers”, berekende Breydels.

“Na zes maanden sluiting zijn we blij dat we opnieuw de deuren mogen openzetten voor het publiek. De programmatie lag reeds grotendeels vast toen we in lockdown gingen. Die programmatie is grotendeels behouden. Al zijn er wel een aantal annuleringen van stand-up-comedians die niet klaar raakten met hun show of voorstellingen die te fysiek en dus niet corona-proof kunnen opgevoerd worden”, zegt schepen van Cultuur Robbe De Wilde (Groen&Co). “Daarnaast komen grote artiesten zoals Raymond Van Het Groenenwoud en Johan Verminnen twee voorstellingen na elkaar spelen voor hetzelfde tarief om toch extra volk de kans te geven hun nieuwe voorstelling te zien”, zegt Breydels.

Voorlopig is er enkel een ticketverkoop voor september en oktober. “We bekijken het maand per maand hoe de maatregelen veranderen. Normaal gezien zal er een ticketverkoop in oktober zijn voor november en december. De vriendenpas schaffen we dit jaar af omdat we geen garanties kunnen geven dat we het een volledig seizoen uitzingen. Mensen die een ticket hadden voor een voorstelling die in het voorjaar is uitgesteld, krijgen ook voorrang voor de nieuwe voorstelling”, besluit De Wilde. Donderdag om 18.30 uur kan je online en aan de balie van CC Nova tickets kopen voor de voorstellingen van de komende twee maanden. Info op www.ccnovawetteren.be.