Pita voor de zorgverleners van het ASZ: “Looksaus is de ideale manier om social distancing af te dwingen” Didier Verbaere

06 april 2020

13u25 1 Wetteren Bülent Cal van de pitazaak Ediz aan het viaduct in Kwatrecht bracht maandagmiddag 70 kant en klare pitabroodjes naar het personeel van het ASZ in Wetteren.

Ook in de revalidatie en nierdialysekliniek van het ASZ in Wetteren wordt uiteraard hard doorgewerkt en gelden er Covid-19-maatregelen.

“Ik wou hen gewoon steunen. In deze dagen moet iedereen solidair zijn met elkaar”, zegt Bülent. En dus verwerkte hij 70 broodjes, 13 kilo vlees en 3 kilo looksaus voor het personeel. “Een klassieke pita met look is de ideale manier om de sociale afstand af te dwingen”, lacht hij. Het personeel liet het zich alvast smaken. “Merci, je hebt een gouden hart”, klonk het bij het ontvangstcomité aan de ingang van het ziekenhuis.

Ook in Merelbeke stond er comfortfood op het menu. Daar schonk Joeri Cornelis van frituur De Zoutkorrel 130 personeelsleden van het OCMW een gratis pakje friet met frikandel en saus naar keuze.