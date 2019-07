Pionier WTC Lambroek Lucien Bossaert overleden Didier Verbaere

09 juli 2019

13u49 3 Wetteren Lucien Bossaert, pionier van WTC Lambroek in Massemen, is afgelopen zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum Kanunnik Triest in Melle. De echtgenoot van Clothilde Lammens wordt zaterdag om 10 uur begraven in de Sint-Martinuskerk van Massemen.

Lucien Bossaert was een bekend figuur in het verenigingsleven in zijn dorp. Hij is de stichter van Feestzaal Parking en van de Gebuurtedekenij Lambroek. Hij lag ook aan de basis van het huidige voetbalterrein op Kapellekouter en is stichter van de Wieler Toeristen Club Lambroek in Massemen. Lucien was gehuwd met Clothilde Lammens. Samen hebben ze drie kinderen Marianne, Daisy en Isabelle, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De familie nodigt uit voor een laatste afscheid in de parochiekerk van Massemen op zaterdag 13 juli om 10 uur en de asbegraving op het urneveld. Na de dienst is er mogelijkheid tot condoleren.