Pintje drinken op Wetteren kermis? Pop-up bar Copain serveert 11 pilsbieren en we proefden ze voor u voor. Schol!

Pintje drinken op Wetteren kermis? Pop-up bar Copain serveert 11 pilsbieren en we proefden ze voor u voor.

30 augustus 2019

15u53 0 Wetteren “Met Copain brengen we een kermispop-up ten voordele van onze DoubleYouCityClassics. De specialiteit is dat we 11 pilsen serveren. Je kan ze ook blind proeven. Alle 11 of gewoon 2 tegenover elkaar en dat levert wellicht onverwachte uitkomsten op. Daag gerust familie en vrienden uit en kroon je tot de onvervalste pils kenner”, zegt Ben De Kestelier van Copain. Een eerste selectie van tien pilsbieren vind je onderaan dit artikel. De mysterie pils wordt zaterdag bij opening bekend gemaakt. Wij deden de smaaktest als start van onze kermis. Schol.

Muziek bij Marie en BMX

In de nieuwe wijn en koffiebar Marie is er op zaterdag aperitief optreden om 17 uur met Los Bandos met Tess en Noortje en aansluitend Joni Sheila. En op zondag Shana Oyen en Eric De Kesel en DJ Olivier Billiet. Ook op avondmarkt brengen enkele oud dj’s van Staminé sfeer op het terras.

Nog op het Stationsplein is er spektakel aan Lemon Bar op maandag 2 september om 19 uur met een demonstratie Bmx/trial met het Get Insane showteam (Belgium’s got talent, Belgisch kampioen trailbike,..) en enkele extra professionele riders : Kenneth Tancré (Belgisch kampioen BMX, RedBull-team, misschien op Olympische spelen tokyo) en Gilles Theys (Belgisch kampioen Freestyle Bmx, RedBull-team).

De selectie pils bieren in Copain

Stella (B) 5,2°

Zacht pilsaroma, zoetig gemout van geur. Met een zacht zoet gemoute smaak en een heel weinig bittere (21 IBU) nasmaak.

Primus (B) 5,2°

Zacht moutige geur en smaak, in combinatie met een delicate (citrus) hoppigheden een mooi evenwicht tussen bitter (27 IBU) en zoet, met een eerder droge afdronk, weinig volmondig, doch met een aangename zacht moutige bitterheid die best lang blijft hangen.

Jupiler (B) 5,2°

Vrij geurloos. Neutraal van smaak ook, zacht zoet met een uiterst kleine bitterheid (18 IBU) aanwezig. De nasmaak is zacht bitter met een zoetige ondertoon, licht plakkerig.

Cristal (B) 5°

Eerder neutraal pilsaroma, zeer zacht zoetig. Eerst ietwat fris (citrus) “zurig” van smaak, niet volmondig, met een fijn zoete ondertoon en vervolgens een zachte bitterheid (23 IBU) in de nasmaak die naar boven komt en droog blijft hangen.

Maes (B) 5,2°

Fris gemout aroma, typisch voor een pilsbier. Zacht van smaak, gemout en met een zeer kleine bitterheid (22 IBU), uitmondend in een best droge nasmaak.

Freedom (B) 5,2°

Er wordt een klein percentage ongemoute granen gebruikt bij de bierbereiding waardoor een evenwichtig bier ontstaat met een fijne, lichte en bittere smaak

Bavik (B) 5,2°

Zeer uitgesproken gemout (granig) van geur. Niet volmondig. Stevig gemout van smaak ook, met best een mooie bitterheid (24 IBU) aanwezig, die zacht uitvloeit in de nasmaak.

Heineken (NL) 5°

Heineken Pilseneris een mild bitter bier met een stevige schuimkraag en is een veel geziene gast in de horeca wereldwijd

Nastro Azzourro (IT) 5,1°

Licht sprankelend bier met een verfrissende smaakGebrouwen met voorjaarsgerst, gepatenteerde Italiaanse mais en een mix van diverse hopsoorten

San Miguel (SP) 5,4°

Het bier heeft een goudgele kleur en heeft frisse aroma’s. Tijdens het brouwproces wordt ook rijst toegevoegd, hierdoor is de smaak net wat anders dan de meeste pilseners. De afdronk van deze pils is dan ook droog en licht fruitig

Copain op het Stationsplein is open op zaterdag (17 uur), zondag (15 uur), maandag (12 uur), dinsdag (9 uur) en donderdag (17 uur).