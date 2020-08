Picnic concerten van start in cultuurcafé Nova Didier Verbaere

14 augustus 2020

16u08 1 Wetteren Terwijl heel wat gemeentes zowat alle culturele evenementen afschaffen, ging het cultuurcafé van CC Nova aan de Molenstraat in Wetteren vrijdagmiddag van start met haar Picnic concerten op het terras.

Uitbaters Tom en Petra werkten een alternatief programma uit met Nova Zomert om toch een streep cultuur in de gemeente te brengen. Picnic Music maakt deel uit van dat programma en Sam De Troyer mocht deze middag de spits afbijten. Ook de komende vier vrijdagen zijn er optredens van Tuimeljruid (21/8), Sitting Duck (28/8), de jarige Freddy Couché (4/09) en Wise Man, she said (11/9). De concerten zijn gratis en starten telkens om 12 uur. Reservatie is aanbevolen want het terras zat deze middag alvast vol.