Picknick in de tuin op eerste schooldag: “Elke klas in eigen bubbel” Didier Verbaere

01 september 2020

13u24 0

De eerste schooldag op leefschool Eureka in Wetteren startte traditioneel met een picknick in de tuin van de school. “De enige uitzondering was dat er dit jaar werd gegeten in de eigen klasbubbel en dat er minder variatie was omwille van de coronamaatregelen”, zegt directrice Anniq Patho.