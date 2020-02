Peuters en kleuters kunnen middagdutje doen in slaapklasje Sint-Theresia Didier Verbaere

18 februari 2020

16u23 0 Wetteren Peuters en kleuters van de Vrije Basisschool Sint-Theresia in Wetteren Overbeke kunnen voortaan een middagdutje doen in het slaapklasje van de school als ouders dat nodig vinden. Vrijwillige oma’s Mimi, Riet en Bet zorgen er voor de opvang.

Voor de allerkleinste leerlingen is de overgang van de crèche naar de school vaak nog iets te abrupt en is een hele schooldag te vermoeiend. Daarom richtte de school een slaapklasje in. “Het zijn de ouders die hierover beslissen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen ’s middags samen kunnen eten en nadien een middagdutje doe tot 14 uur. Nadien kunnen ze welgemutst en uitgerust kunnen aansluiten bij de speeltijd en de rest van de schooldag”, zegt directrice Carmen Bauwens. Oma’s Mimi (Marie), Riet (Rita) en Bet (Gilbert) zorgen er als vrijwilligers voor de opvang.