Petitie en vraag om extra verkeerscontroles in voetgangersgebied op Rode Heuvel

22 oktober 2019

17u58 0 Wetteren Een dertigtal bewoners van Rode Heuvel in Wetteren tekenden een petitie voor extra verkeerscontroles in het voetgangersgebied achter de Sint-Gertrudis kerk. Afgelopen zomer trokken de bewoners aan de alarmbel omdat ze de overlast van bromfietsers en zelfs auto’s op het verkeersvrije plein beu zijn.

Rode Heuvel tussen de Schelde en de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren is een nieuw stadsdeel waar zich onder meer appartementen, het nieuwe gemeentehuis en het BPost kantoor bevinden. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug verbindt linkeroever met het centrum van Wetteren. De gemeente Wetteren richtte de omgeving in als voetgangersgebied. Maar daar valt volgens de buurtbewoners weinig van te merken.

Afgelopen zomer lichtten ze de gemeente in en de overlast was ook al een agendapunt op de gemeenteraad. Het bestuur beloofde toen extra maatregelen. Zo werd onder meer de lichtkrant van de politie meermaals aan de ingang van het plein aan de kerk geplaatst.

Nog steeds overlast

“Maar de overlast blijft aanhouden. Er zouden sinds onze klachten 78 bromfietsen geverbaliseerd zijn en er werden inderdaad al lichtkranten geplaatst. Maar nog alle dagen zien we hier bromfietsen passeren. Ook langs het onverharde pad aan de westkant van de kerk staat nergens vermeld dat het een voetgangersgebied is. Er is nood aan extra en permanente signalisatie”, zegt Rita De Bock van Rode Heuvel.

“Er schort ook wat aan de bewegwijzering naar de ondergrondse parking op de Scheldekaai. We zien hier dagelijks wagens op zoek naar de parking. We hopen dat er dringend structurele maatregelen genomen worden.” De gemeente en politie bekijken de problemen. Maar Rode Heuvel staat niet op de prioriteitenlijst van probleemstraten in de politiezone.