Pesterijen op technische dienst blijven aanhouden: kogelhuls voor diensthoofd Didier Verbaere

27 mei 2019

17u23 0 Wetteren De pesterijen op de technische dienst van Wetteren blijven aanhouden. Afgelopen week vond het diensthoofd zelfs een lege kogelhuls op zijn motor terug met zijn naam op. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het gemeentebestuur veroordeelt de feiten. Er werd ook klacht ingediend bij de lokale politie.

Het rommelt al een tijdje op de technische dienst van Wetteren. De oorzaak ligt volgens sommige bronnen bij het strengere nazicht op een correcte uurregeling dat de gemeente doorvoerde. Enkele personeelsleden kunnen zich daar blijkbaar niet in vinden en zorgen voor heibel. Begin dit jaar werd nog enkele malen peper in de dagverse soep gemengd waardoor deze oneetbaar werd. Schepen Katrien Claus liet toen zelfs de leveringen in een afgesloten lokaal plaatsen zodat niemand er voor de lunchpauze nog bij kon.

En nu is er dus het incident met een kogelhuls. Voor algemeen directeur van de gemeente Pieter Orbie is de maat vol. Hij sprak vorige week het personeel aan over de feiten en noemde dit onaanvaardbaar. De gemeente blijft pal achter haar diensthoofd staan en zal ook gesprekken aanknopen met de vakbondsafgevaardigden van de arbeiders. Ze bekijkt ook welke sancties of acties ze als werkgever kan ondernemen. Maar het is duidelijk dat de maat vol is en dat de acties van enkele pesters op de werkvloer niet langer getolereerd worden.