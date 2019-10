Péle al 20 jaar achter toog van Café De Lindekens : “Al heel wat zatte klanten uit de gracht gehaald”. Didier Verbaere

02 oktober 2019

12u20 0 Wetteren Patrick De Wilde (53) staat al twintig jaar achter de toog van Café De Lindekens in de Zavelstraat in Wetteren. Maar iedereen kent de bruine kroeg met zijn authentieke boldersbaan als Bij Péle. Zaterdag en zondag organiseert hij een groot feest voor zijn klanten. Met een groot hart want de opbrengst gaat naar De Warmste Week.

Patrick was 33 en aan de slag als schilder en behanger bij een binnenhuisdecorateur in Brussel toen de toenmalige uitbater van De Lindekens overleed aan een hartfalen. “Vrienden maakten mijn kop zot om het café toen over te pakken. Als kind van café uitbaters had ik wel stiekem de droom om ooit zelf een zaak te beginnen maar ik twijfelde toch. Waarom een vaste job opgeven voor het onzekere bestaan als cafébaas. En bovendien vond de brouwer (Walraeve) me te jong. Hij vreesde dat ik er hier een jongerencafé zou van maken”, lacht Péle.

Gezellig café voor jong en oud

Maar hij waagde toch de sprong en heeft dit zich na twintig jaar nog niet beklaagd. “We hebben alles gelaten zoals het was. Een gezellig buurtcafé waar jong en oud welkom zijn. De Boldersclub (soort petanque met ronde houten schijven) zat toen zonder bestuur. Die hebben we na een jaar weer op de rails gezet. Vandaag spelen hier 25 mensen en zijn we één van de weinige cafés in de regio waar gebold wordt in clubverband”, zegt Patrick. Er kwam ook een Vespa en 2CV club bij en er worden regelmatig feestjes en optredens georganiseerd. “We hebben hier heel wat mooie momenten meegemaakt en heel wat zatte klanten uit de gracht gevist. Er zijn zelfs kinderen verwekt in het hooiveld hier wat verderop”, knipoogt Péle.

“Dat moet ook wel om nog volk naar hier te lokken. Vroeger was onze afgelegen ligging een troef. Gemeentearbeiders en postbodes en zelfs politieagenten kwamen zich hier wegsteken tijdens hun dienst”, lacht Péle. “Maar met de huidige controles is onze ligging eerder een nadeel. Ook de jeugd komt niet zo vaak meer op café. Maar we klagen niet. We hebben hier nog altijd een goed draaiende zaak”, zegt Patrick.

Feest voor goeie doel

En dus is het tijd voor een feestje voor de 20ste verjaardag. Op zaterdag 5 oktober is er een festival met optredens van Miserie & Ambras, Wise Men She Said, The Wranglers, De Jaumerja’s en No Way. Start om 14 uur. En op zondag kan je nog steeds inschrijven voor de barbecue aan 25 euro. De opbrengst van de tweedaagse gaat naar de Warmste Week en de vzw Stroke van het UZ Gent. “Heel wat familie, vrienden en klanten werden reeds geconfronteerd met een beroerte. Daarom zamelen we dit jaar geld voor hen in”, besluit Péle. Jackie Coolens, zelf revaliderend na een beroerte, presenteert het festival op zaterdag. Tickets en info Bij Péle in de Zavelstraat.