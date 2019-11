Patiënten en personeel A.S.Z. vragen al fietsend aandacht voor longziekte en revalidatie Didier Verbaere

14u27 0 Wetteren Naar aanleiding van Wereld COPD-dag namen COPD-patiënten en zorgverleners van het A.S.Z. campus Wetteren woensdag tussen 9 en 13 uur deel aan de 2de nationale pulmonaire revalidatie fietshappening. “Met deze actie willen we de aandacht trekken op de longziekte en het belang van revalidatie benadrukken.”

COPD of chronische obstructieve longziekte, zal tegen 2020 wereldwijd de derde belangrijkste doodsoorzaak zijn. De belangrijkste oorzaak is roken, maar ook erfelijke ziekten, moeilijk te behandelen astma of luchtvervuiling kunnen aan de basis liggen. “Het team van de afdeling revalidatie wil aantonen dat patiënten deze sportieve uitdaging aankunnen en hen aanmoedigen om meer te bewegen”, zegt Machteld Vinck, hoofdverpleegkundige van de dienst SP cardio pulmonaire revalidatie.

Zorg op maat

Voor de longrevalidatie stellen verschillende zorgverleners een programma op maat van de patiënt samen. COPD gaat vaak gepaard met slechte(re) fysieke conditie door gedaalde functies en verminderde spierkracht. Het programma richt zich op voeding, stoppen met roken, ademhalingstechnieken en algemene fysieke conditieverbetering. Om het belang van longrevalidatie bij de behandeling van COPD te benadrukken, gaan patiënten en zorgverleners de fiets op. Gedurende 4 uur werden zoveel mogelijk kilometers gefietst en wisselden medewerkers en COPD-patiënten elkaar om de 15 minuten af.