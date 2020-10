Parket onderzoekt verdacht overlijden van 52-jarige man in rijwoning in de Korte Massemsesteenweg Didier Verbaere

11 oktober 2020

17u03 4 Wetteren Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden een man van 52 jaar oud in de Korte Massemsesteenweg 11 in Wetteren. Volgens de buurt zijn de feiten drugsgerelateerd. De woning werd intussen verzegeld.

Zaterdagochtend brak de brandweer de deur open van de rijwoning op de Korte Massemsesteenweg 11 in Wetteren in de buurt van het station na een medische oproep. Ambulanciers raakten niet binnen in de woning maar hoorden volgens onze bronnen wel hulpgeroep van een vrouw in de woning. In de woning werd het levenloze lichaam van de 52-jarige bewoner aangetroffen. Een mugteam kwam nog ter plaatse, maar artsen konden enkel het overlijden vaststellen. Daarop werd het parket verwittigd.

“We onderzoeken het verdachte overlijden van een man van het geboortejaar 1968 en hebben een wetsgeneesheer aangesteld. Ook het labo kwam ter plaatse, maar in het belang van het onderzoek kunnen we geen verdere informatie kwijt over de aanleiding of de manier waarop het slachtoffer is aangetroffen”, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Volgens de buurt was het wel vaker onrustig in de woning en waren er vaak harde ruzies te horen. Het koppel zou ook drugsverslaafd zijn en de woning staat onder surveillance van de lokale recherche in een drugsonderzoek aldus een getuige. Wat er zich vrijdagnacht of zaterdagochtend echt in de woning heeft afgespeeld en of er nog andere partijen zijn betrokken, zal verder onderzoek moeten uitmaken. De woning werd intussen verzegeld.