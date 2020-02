Parket onderzoekt (verdacht) overlijden in Wetteren Didier Verbaere

10 februari 2020

18u34 2 Wetteren Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt het - mogelijk verdacht - overlijden van een zeventiger in de Paardenkerkhofstraat in Wetteren. “Er is een autopsie bevolen om de doodsoorzaak te achterhalen”, bevestigt het parket.

Bewoner Rudy De Rijcke werd dood aangetroffen in zijn woning. Na de dood van zijn zoon Peter op 15 januari waren er meermaals meldingen van ruzies in het huis waar ook dochter An woonde. De man, volgens de buren 73 of 74 jaar oud, woonde er samen met zijn zoon Peter en dochter An na de dood van zijn echtgenote. Vader en zoon hadden een succesvolle zaak in het stofferen van zetels, maar lieten het bedrijf over. Tussen vader en zoon boterde het niet echt door familiale en gezondheidsproblemen van de zoon. Peter (48) overleed op 15 januari na een hartstilstand. Kort daarop voerde de politie ook al een huiszoeking uit in de woning. En sindsdien ging het volgens buren ook bergaf met de gezondheid van vader Rudy.

Wetsgeneesheer aangesteld

“Afgelopen zondag moest de politie nog tussenbeide komen. Rudy stond op straat met een mes te zwaaien en agenten met getrokken wapens namen hem mee”, zegt een buurman. Rudy verbleef de afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis maar was daar ontslagen en weer thuis.

Er is een autopsie bevolen om de juiste doodsoorzaak te achterhalen Alexandra Verhaeghe, Parket Oost-Vlaanderen

“Het klopt dat een overlijden wordt onderzocht, maar meer info willen we daar niet over kwijt”, zegt Alexandra Verhaeghe van het parket. “Er werd een wetsgeneesheer aangesteld die dinsdag een autopsie zal uitvoeren om de juiste doodsoorzaak te achterhalen.” Tijdens de afstapping in de Paardenkerkhofstraat maandagmiddag was ook dochter An aanwezig. Er werd nog niks gecommuniceerd over verdachten of aanhoudingen. “We zullen, in het belang van het onderzoek, pas later over deze zaak communiceren.”