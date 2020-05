Parkeervrije winkelstraten en verboden linksaf te slaan bij heropening handelszaken Didier Verbaere

08 mei 2020

15u43 0 Wetteren In Wetteren gelden vanaf maandag 11 mei enkele nieuwe verkeersmaatregelen in de winkelstraten in bij de heropening van de handelszaken. Er is een parkeerverbod in bepaalde straten en er wordt gevraagd om rechts af te slaan bij het verlaten van een handelszaak. Het betalend parkeren wordt pas na 1 juni opnieuw ingevoerd.

“Koop zoveel mogelijk lokaal, en steun onze handelaars in het centrum. Maar dit moet uiteraard op een veilige manier kunnen verlopen. Niet alleen bij de heropening van de winkels op maandag 11 mei, maar ook bij de heropstart van de scholen", melden het gemeentebestuur en de gemeentelijke veiligheidscel.

In de Florimond Leirensstraat geldt in de volledige straat tussen de Jagerstraat en de Markt en de Van Cromphoutstraat, langs weerszijden van de rijbaan, een parkeerverbod. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap blijven beschikbaar. Ook in de Stationsstraat geldt een parkeerverbod op de laatste twee parkeerplaatsen in de straat ter hoogte van het kruispunt met de Hoenderstraat.

Verkeersvrij op 16 mei

De Florimond Leirensstraat tussen de Jagerstraat en de Korte Bergstraat wordt verkeersvrij op zaterdag 16 mei van 12 tot 18 uur. “Aan alle voetgangers wordt geadviseerd om aan de rechterkant van de rijbaan te stappen. Inhalen is enkel mogelijk mits een afstand van 1,5m te houden. De rijbaan oversteken is toegelaten. Het is niet toegelaten om bij het verlaten van een handelszaak naar links te stappen tenzij de rijbaan wordt overgestoken”, aldus het gemeentebestuur. Op de voetpaden worden witte pijlen aangebracht.

De maatregelen worden na één week geëvalueerd en vrijwilligers zullen een korte enquête afnemen in de straten over de genomen verkeersmaatregelen. Dit zal de basis vormen voor een evaluatie. Het parkeren in het volledige centrum blijft gratis tot en met maandag 1 juni.