Pakjespiet komt met inpakmachine naar Vlaanderen Didier Verbaere

24 oktober 2019

14u47 10 Wetteren Theatergezelschap Pietleutig hield donderdagavond een geslaagde avant-première van zijn nieuwe Sint-show ‘De inpakmachine van Pakjespiet’. De voorstelling is te boeken door scholen en evenementenbureaus en gaat op 3 november in première bij de Gezinsbond in Westrem.

Pietleutig is een uit de hand gelopen hobby van vrienden uit Wetteren en Wichelen. Met zeven amateuracteurs trekt het gezelschap al drie jaar rond met interactieve Sintshows. “Dit jaar trekken we voor het eerst naar theaters en geven we een try-out voor jeugd- en cultuurdiensten. Een geslaagde avant-première met heel wat interesse”, zegt Deugnietpiet Thomas Van der Eecken.

Samen met Pakjespiet Jens Goeman, Senorpiet Ben De Meester, Boekenpiet Arne Vereecken, Paniekpiet Jasper Wouters en Professor Ausbeimitnach (Sam Beeckman) en De Sint, vertolkt door André Bontinck en Peter Fransaert, vormen ze Pietleutig.

In hun nieuwste productie loopt één en ander fout. Want Pakjespiet loopt er dit jaar wel erg vrolijk bij. Hij heeft van een gekke Duitse professor een inpakmachine gekregen. Die werkt zo snel dat Pakjespiet tijd genoeg heeft om lekker te luieren. Maar dat verandert snel als Deugnietpiet de machine per ongeluk kapot prutst. Niemand weet of de professor de machine nog vóór pakjesavond gerepareerd krijgt. Zelfs de Sint is er deze keer niet zeker van. Als dat maar goed komt.

“Volgend jaar willen we ook kindertheater voor scholen brengen met onze typische kenmerken: entertainment, interactie en veel energie en humor voor jong en oud”, besluit Thomas.

De inpakmachine van Pakjespiet staat op de planken bij de Gezinsbond van Massemen (3/11), in Lede (6/11), in de Kerk van Massemen (11/11 – Gratis) en bij de Jeugddiensten van Zwalm en Destelbergen (30/11). En ook reeds in enkele scholen in de regio. Alle info op www.pietleutig.be en via computerpiet@pietleutig.be.