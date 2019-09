Paarden ploegen terrein Zuidlaan voor 100-jarige Landelijke Gilde Didier Verbaere

29 september 2019

18u04 1 Wetteren Aan de Zuidlaan in Wetteren ploegden een tiental trekpaarden een terrein om naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Landelijke Gilde in Wetteren. De vereniging werd zaterdagavond ook ontvangen op het nieuwe gemeentehuis aan Rode Heuvel.

“In het Stamboek der gilden werd opgetekend dat de gilde van Wetteren werd gesticht op 15 augustus 1919. De huishoudelijke verordening werd door het bestuur eveneens ondertekend op 21 september 1919. Als grondgebied der gilde specifieerde men toen “de parochie Wetteren”. Op het verslag van nazicht van 7 maart 1920 noteerde men tussen haakjes achter Wetteren “Boschkant en Jabeke”, vertelde burgemeester Alain Pardaen.

“In de ledenlijsten uit het archief van de Gilde vinden wij trouwens alle grote namen terug van de landbouwerfamilies die eeuwenlang land in cultuur brengen en zorgen voor het basisvoedsel van veel Wetteraars. Veel vertegenwoordigers van die families zijn door de jaren heen voorzitter of secretaris geweest van de Boerengilde, de familienamen Stroobant, De Gussem, De Schaepmeester, Duytschaever, Van Der Sypt, Van Autreve, De Winter, Troch, Bogaert en Van Den Bogaert, komen dan ook regelmatig terug. Intussen zijn echte landbouwers jammer genoeg zeldzaam geworden. Men is overgeschakeld op tuinbouw of boomkwekerij en de naam Boerengilde is intussen ook veranderd in Landelijke Gilde maar heeft zeker nog een toekomst in Wetteren”, besluit Pardaen.