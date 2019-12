Oxfam opent pop-up wereldwinkel speciaal voor de feestdagen Didier Verbaere

19 december 2019

15u57 1 Wetteren Oxfam Wereldwinkel in Wetteren sloot in mei Oxfam Wereldwinkel in Wetteren sloot in mei definitief de deuren, maar speciaal voor de feestdagen opent de zaak in de Van Cromphoutstraat opnieuw haar deuren. Je kan er terecht tijdens de Pop-Up Cadeaudagen komende vrijdagen, zaterdagen en dinsdagen.

In mei hield Oxfam Wereldwinkel in de ‘Benedenstraat' het na 39 jaar voor bekeken. “Opdracht volbracht”, klonk het toen. Maar in samenwerking met de Wereldwinkel van Laarne, openen de vrijwilligers van Wetteren opnieuw de deuren op vrijdagen 20 en 27, zaterdagen 21 en 28 en dinsdagen 24 en 31 december tussen 14 en 17 uur. Je kan er terecht voor fairtrade feestwijnen, schuimwijnen en Oxfam bieren, geschenkmanden, pralines, chocolade en koffie en leuke cadeautjes. Ook in Laarne zijn er nog cadeaudagen met proevertjes op vrijdag van 10 tot 12 uur en zaterdag van 10 tot 17.30 uur.