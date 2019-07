Oude tractoren verzamelen in Wetteren Didier Verbaere

16 juli 2019

11u48 0 Wetteren Dit weekend organiseert de Landelijke Gilde een treffen van oude tractoren op een terrein aan de Zuidlaan in Wetteren met een fuif, rondrit en trekwedstrijd.

Het weekend start met de ‘Nacht van de Tracteur’ op vrijdagavond vanaf 21 uur. De fuif is eveneens een feestje voor de 100ste verjaardag van de Landelijke Gilde Wetteren Centrum. Op zondag 21 juli is er een tractortreffen vanaf 10 uur. Aansluitend is er een rondrit door de regio. De tractoren worden omstreeks 12.30 uur terug verwacht voor een statische show. Om 14 uur start een trekwedstrijd met oude tractoren. Er is ook randanimatie voor de kinderen en een springkasteel op het terrein. Inkom is gratis.