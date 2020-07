Oude schutterstoren Wetteren brandt volledig uit. “Stationsbuurt blijft voorlopig volledig afgesloten. Twaalf bewoners kunnen nog niet naar huis” Didier Verbaere Wouter Spillebeen

11 juli 2020

13u02 72 Wetteren Op het Stationsplein in Wetteren brandde deze middag om 12.40 uur de oude schutterstoren achter café Lemon Bar volledig uit. De toren brandde als een toorts en vallende en brandende brokstukken van de eternieten asbestplaten, zetten ook een achterbouw en een dak van twee aanpalende woningen in brand. Aan de overkant van het Stationsplein ging ook het dak van Villa Omaar in de vlammen op. Er vielen geen slachtoffers. Alle 11 juli-evenementen in Wetteren werden afgelast maar vanavond zijn er opnieuw optredens aan de Markt en op het Felix Beernaertsplein.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De oude en beschermde schutterstoren aan het Stationsplein vatte deze middag vuur. Dat vuur verspreidde zich razendsnel, waardoor de hele toren uitbrandde. Brokstukken van de asbestplaten van de toren vielen naar beneden op daken van omliggende woningen en deden zo de brand verspreiden.

De brandweer deed er alles aan om de omliggende gebouwen te vrijwaren maar ondanks alle moeite sloeg het vuur over naar twee aanpalende woningen en naar het dak van Villa Omaar, een opvangplek voor kwetsbare jongeren aan de overkant van de spoorweg. Over de omvang van de schade is nog niks bekend. Het populaire jongerencafé zou grotendeels gevrijwaard zijn maar de schade aan de achterbouw waar de toren stond, is volledig uitgebrand. Ook bij de buren zou er heel wat schade zijn.

De brand zou ontstaan zijn nadat er deze voormiddag werd gewerkt aan een gat in het dak van een zaal achter het café. Daarbij zou er onder andere roofing op het dak gebrand zijn. “De aannemers verzekerden me dat alles veilig was en dat ze na de werken nog een halfuur ter plaatse zijn gebleven", zucht Lemon Bar-uitbater Ben De Kestelier. Het Parket stelt een branddeskundige aan om de juiste oorzaak te achterhalen.

Asbest

De toren is rond een metalen constructie volledig opgebouwd in hout en bezet met asbestplaten. Waarnemend burgemeester en schepen Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren) riep een crisiscel samen en liet alle evenementen in Wetteren naar aanleiding van de Zomerse Zaterdag en de 11 juli-viering tot 18 uur afgelasten. “Ook de opening van het skatepark, alle straatanimatie en het namiddagblok van het openluchtzwembad zijn momenteel afgelast”, aldus Van Durme.

De brand was omstreeks 15.30 uur onder controle. In een melding van Be Alert Werd gevraagd om de omgeving te vermijden en aan de bewoners in de stationsbuurt wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Er werd een gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. Er werd ook een info telefoon opgestart voor dringende vragen: 09 365 73 83.

Optredens kunnen vanavond doorgaan

Er kunnen vanavond opnieuw optredens plaatsvinden in Wetteren naar aanleiding van de 11 juli viering. Die werden deze namiddag opgeschort na de zware brand. Daarbij kwam asbest vrij. Een deskundige is momenteel stalen aan het nemen. Het Stationsplein en de parking aan het station werden daarom ingekleurd als rode zone. Zodra de resultaten bekend zijn, kunnen de geëvacueerde mensen terug naar huis. Maar een exacte timing is nog niet meegedeeld. Uiteraard blijven ook de café's en restaurants aan het Stationsplein gesloten. Ook twee restaurants in de Stationsstraat, Mont Blanc en Lesco, mogen vanavond niet meer openen.

De crisiscel die werd opgericht na het afkondigen van het gemeentelijk rampenplan, heeft wel het licht op groen gezet voor optredens vanavond op de Markt en aan het Felix Beernaertsplein. Daar treedt vanavond een DJ op die normaal gezien op het dakterras van de getroffen Lemon Bar zou spelen. Om 20 uur is er een optreden van Corina op de kiosk op de Markt.

Bewoners geëvacueerd

Intussen kunnen twaalf bewoners van negen huizen in de onmiddellijke nabijheid van de getroffen zaken en huizen, niet terug naar huis. Een gespecialiseerde firma die het asbest gaat opruimen, geeft pas later vanavond meer info over het al dan niet verkleinen van de rode zone.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.