Oud-speler van AA Gent schrijft eerste roman: “Ik ben nog steeds vurige supporter” Didier Verbaere

02 juni 2020

17u35 10 Wetteren/Gent Raymond De Neve (76) uit Wetteren schreef zijn eerste roman ‘Het Wagenwiel’. Na een korte voetbalcarrière als keeper bij AA Gent tussen 1965 en 1968, werkte Raymond zijn hele leven bij de Fiat Garage De Rocker in Kwatrecht. Na zijn pensioen waagde hij zich aan schilderen en poëzie. En nu dus ook aan romans.

Raymond startte na zijn korte voetbalcarrière als magazijnier en receptionist in de Fiat Garage en klom op als coördinator van het bedrijf. “Maar als jonge gast was ik ‘profvoetballer avant la lettre’ bij La Gantoise, nu KAA Gent. De club was toen op zoek naar een vervangend doelwachter voor hun clubicoon Armand Segers. Twee jaar lang mocht ik er in een twintigtal wedstrijden het doel verdedigen”, blikt Raymond terug.

Degradatie

“Ik stond ook in doel bij de laatste match tegen Standard in het seizoen 1966-1967, het jaar dat we degradeerden. Maar ik ben nog steeds fier dat ik er mocht voetballen en ben nog steeds een vurig supporter”, lacht Raymond. Na zijn periode bij Gent speelde hij nog tweemaal kampioen met SV Zottegem, maar toen hij geen (betaalde) transfer kreeg naar Hamme, hing Raymond zijn schoenen en keeperswanten definitief aan de haak om weer te gaan werken.

“In 2005 was het tijd voor mijn pensioen. De eerste jaren had ik nog een tuin om in te wroeten, maar we verhuisden daarna naar een appartement in het centrum. Sinds mijn prille jeugd was ik al volop bezig met tekenen en schilderen en vatte ik mijn hobby weer op. Later begon ik poëzie te schrijven en nam een aantal jaren deel aan de poëzieroute van OKRA. Ik scheef wat gedichten over kunstwerken die her en der in het openbaar staan in de gemeente. Zo begon de muze mij op 75-jarige leeftijd te kriebelen om eens een roman te schrijven.

Thriller

Het Wagenwiel is een mysterieuze thriller en speelt zich voor een groot deel af in Gent en Israël. Het boek gaat over Jana Bellefleur, een pas afgestudeerde archeologe. Zij maakt toevallig kennis met een gerenommeerde voetbalcoach van de Gentse Voetbalclub. Samen speken ze af om een bezoek te brengen aan een uitzonderlijke tentoonstelling ‘Van Thora tot Bijbel’ in het Caemersklooster in Gent. Een week later gebeurt daar een bloedige overval. Een malafide antiquair, het Vaticaan, en een paar onbetrouwbare figuren uit de Israëlische onderwereld kruisen doorheen het verhaal hun wegen”, vertelt Raymond.

Ondertussen heeft hij ook al een tweede boek klaar: Blauw Vuur. Het Wagenwiel van pseudoniem Ray Deneve is te koop op www.shopmybooks.com.