Oud schepen René De Bruycker (79) overleden: “Geen tafelspringer maar een harde werker” Didier Verbaere

21 maart 2020

17u18 0 Wetteren René De Bruycker, oud gemeenteraadslid en schepen voor de socialisten in Wetteren, is vrijdag overleden in het A.Z. Maria Middelares. Hij werd 79 jaar oud.

René De Bruycker is geboren in Wetteren op 12 maart 1941 en groeide op in een politiek geëngageerd gezin. Beroepshalve werkte hij op de pensioendienst en hij was ook één van de drijvende krachten van de socialistische Harmonie De Zon. Daar was hij naast muzikant ook bestuurslid, secretaris en ook voorzitter. In 1971 werd hij gemeenteraadslid voor de partij onder CVP burgemeester Leon Vuylsteke. Uiteindelijk zou hij meer dan 35 jaar, tot in 2006, in het gemeentebestuur zetelen.

Schepen na overlijden Jaak De Graeve

“René en ik werden ongeveer gelijktijdig gemeenteraadslid begin de jaren ’70. Na het overlijden van burgemeester Jaak De Graeve (Belgische Socialistische Partij) in december 1981 werd schepen Valère Van Severen burgemeester van Wetteren en René schepen van Openbare Werken. Als je kan zeggen dat we nog samen bij Pijpe (café op de Markt) pinten staan drinken hebben met burgemeester Vuylsteke dan mag je zeggen dat we samen een serieus parcours hebben afgelegd in de lokale politiek”, zegt voormalig schepen en vriend Marc Van Damme. René De Bruycker werd nadien bij de verkiezingen van 1982 opnieuw voor zes jaar tot schepen verkozen voor de SP, de opvolger van de BSP. “Maar zijn grote liefde was de Harmonie en zijn dienstbetoon. Vanuit zijn werk op de pensioendienst stond hij klaar om iedereen te helpen, ongeacht de politieke kleur.” Uiteindelijk zou René tot 2006 zetelen in de gemeenteraad.

Nog samen pinten staan drinken in het café van Pijpe met burgemeester Vuylsteke Voormalig schepen Marc Van Damme

Geen tafelspringer

“René was geen tafelspringer maar een rustige man. Maar hij deed zijn werk op een ernstige en doordachte manier en nam zijn job als schepen heel serieus. Ook als mens kwamen we goed overeen in de coalitie met de socialisten”, zegt ere-burgemeester Marc Gybels (CD&V). René De Bruycker was gehuwd met Denise De Winter. De uitvaart zal door de beperkende coronamaatregelen in strikt beperkte kring plaatsvinden. De as krijgt thuis een mooi plaatsje.