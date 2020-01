Oud-leerkracht Sint-Franciscuscollege Luc Nonneman overleden Didier Verbaere

15 januari 2020

23u56 9 Wetteren Luc Nonneman uit Massemen, oud-leraar van het Sint-Franciscuscollege Wetteren, is afgelopen zondag op 89-jarige leeftijd overleden.

Luc Nonneman was een gepassioneerd leraar Nederlands en Engels tussen 1958 en 1990 in het Sint-Franciscuscollege van Wetteren. Daar kende men hem als ‘Kuifje’, hoewel niemand weet waar die bijnaam vandaan kwam. Zijn passie voor de Engelse taal kon hij als geen ander doorgeven. Net als zijn passie voor het onderwijs trouwens. Want ook twee van zijn drie dochters zetten de stap naar het onderwijs.

Uitvaart in Sint-Martinus

Luc Nonneman was gehuwd met Godelieve Vagenende en heeft drie dochters Ann, Barbara en Liesbeth. Hij was ook de drijvende kracht van het Sint-Martinuskoor in Massemen. En als inwoner van ‘zijn’ Loweestraat de drijvende kracht achter het behoud van het speelse karakter van zijn straat en buurt. Nonneman was ook een begaafd amateurschilder en schoonschriftschrijver en ook actief in de muziek en het amateurtoneel. Nog zo’n microbe die hij meegaf aan dochter Liesbeth. En als ‘onderwijzer’ wou hij al zijn muzikale passie ook doorgeven aan de volgende generatie via Jeugd&Muziek. Massemen, de familie en zijn collega’s nemen zaterdag afscheid in de Sint-Martinus kerk van Massemen om 11.15 uur.