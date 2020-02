Oud gebouw BPost tegen de vlakte voor bouw assistentie woningen Didier Verbaere

26 februari 2020

13u42 0 Wetteren Op de Gentsesteenweg in Wetteren werden de oude kantoren van BPost afgebroken. BPost verhuisde eind november 2017 naar een nieuw kantoor op Rode Heuvel. Sindsdien stonden de kantoren en het voormalige sorteercentrum leeg.

Het kantorencomplex in woonzone werd gekocht door een projectontwikkelaar. Officieel is er nog geen aanvraag voor een bouwvergunning. Maar de projectverantwoordelijke van het bedrijf dat gespecialiseerd is in private assistentie woningen, zat we al samen met de diensten van de gemeente om toekomstplannen te bespreken.