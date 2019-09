Oscar en Charline zestig jaar gehuwd Didier Verbaere

16 september 2019

13u38 0 Wetteren Oscar Van Flieberge (83) en Charline Van Calenberg (81) vierden in Wetteren hun diamanten huwelijksverjaardag. Dat deden ze in de oude trouwzaal waar ze 60 jaar geleden anderhalf uur zaten wachten op burgemeester Leon Vuylsteke. Hij was ook dokter en moest eerst een baby ter wereld gaan helpen.

Oscar is geboren in de Bommels in Heusden als jongste zoon in een gezin van twaalf kinderen. Het gezin verhuisde naar Ten-Ede en Oscar liep er school tot zijn 14de en studeerde daarna drie jaar in Gent als paswerker. Voor zijn werk reisde hij vaak naar het buitenland waar hij breimachines installeerde. Tot zijn 57ste werkte hij bij Recticel in Wetteren.

Charline werd geboren op Tivoli in Wetteren als dochter van een bakker. Op haar 14de ging ze aan de slag in de winkel en op de markt. Ze leerden elkaar kennen op een trouwfeest van een nicht van Oscar en een broer van Charline. Zij was er eigenlijk niet uitgenodigd maar ging toch. Op de dansvloer sloeg de vonk over en ze huwden in 1959. Ze hebben één dochter Sonja en een kleinzoon Thomas. Ook in het verenigingsleven waren beiden actief. Oscar was een tijd lang voorzitter van de Biljartclub ‘t Safierken in Ten Ede. Charline zette zich in als bestuurslid van KAV. Ze reizen ook graag Europa rond of genieten van een cruise.