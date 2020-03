Optreden voor inwoners WZC in Wetteren verboden wegens ‘geen essentiële verplaatsing’: “Bijzonder wrang want ik blijf achter met een hoop mistroostige ouderen” Didier Verbaere

30 maart 2020

10u38 4 Wetteren De bewoners van Woonzorgcentra Armonea in Overbeke en Sint-Jozef in Wetteren krijgen morgen geen bezoek van de Crazy Cabana. Dat is een après-skicaravan waarin DJ en initiatiefnemer Peter Vanden Heede plaatjes draait. Maar hij krijgt geen toestemming van de politie omdat dit geen essentiële verplaatsing is. De man woont in Laarne. Op amper tien kilometer van het rusthuis. “Ik heb er begrip voor, maar blijf toch met een verzuurd gevoel achter en een hoop mistroostige ouderen”, zegt Peter.

Met zijn Crazy Cabana, een oude caravan omgetoverd naar een drank- en après-skicaravan, wil Peter als DJ een topplaylist tot bij de ouderen brengen. “Om hen een hart onder de riem te steken in tijden waarbij ze ‘vereenzamen’. Gezien nu ook groepsactiviteiten wegvallen zitten ze soms geïsoleerd in hun kamer. We wilden hen eventjes een moment van plezier gunnen”, legt Peter uit.

Met 1 verplaatsing van minder dan 10 kilometer zouden we meer dan 200 oudere bewoners geestelijk een steun bieden Peter Vanden Heede

Maar dat plezier is hem, en de bewoners van de woonzorgcentra, dus niet meer gegund. Peter kreeg een mail waarin zijn ‘niet essentiële verplaatsing’ verboden is. “Wrang”, noemt Peter de beslissing. “Nog steeds begrijp ik niet waar wij de regels zouden overtreden volgens de letter en al zeker niet in de geest. Feit is dat wij met 1 verplaatsing van minder dan 10 kilometer meer dan 200 oudere bewoners geestelijk een steun zouden bieden door gedurende één uur vanuit een caravan, nogmaals op een afstand van 15 meter, hun liedjes te spelen. Ik heb het volste begrip maar blijf met een verzuurd gevoel achter en een hoop mistroostige ouderen”, aldus Peter.

Wat is essentieel?

“Mag een florist nog bloemen schenken om het medisch personeel in het ziekenhuis te bedanken? Mag een bakker nog koffiekoeken schenken aan zorgverleners van een rusthuis? Of zijn dat allemaal niet essentiële verplaatsingen?”, vraagt Peter zich ook af.

Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) zit ook wat verveeld met de situatie maar legt zich neer bij het advies van zijn zonechef. “Ik vind het ook jammer maar gezien de situatie in Sint-Jozef, waar twee slachtoffers te betreuren zijn, is het misschien niet het juiste moment om plaatjes te staan draaien op de parking van een rusthuis. De aanvraag voor de Crazy Cabana viel donderdag in de bus. Op dat moment ijverde de federale crisiscel voor een nultolerantie van niet essentiële verplaatsingen. Een advies dat ook onze politie opvolgt”, zegt Alain Pardaen.

“Uiteraard primeert respect voor de situatie en eerbied voor de slachtoffers. Misschien zet mijn actie kwaad bloed bij de naasten en ook dit wil ik niet vergeten.Maar ook de hoop om verder te vechten en te blijven geloven in de toekomst moet ook blijven bestaan. Met dagelijks tientallen doden is het zeer moeilijk een juiste balans te vinden”, besluit Peter.